Após indiciamentos, Psol pede cassação de Pazuello e Ramagem na Câmara

Ex-presidente Jair Bolsonaro e deputado federal Alexandre Ramagem - Foto: Reprodução

A Federação Psol-Rede apresentou um pedido de cassação dos deputados federais Alexandre Ramagem e Eduardo Pazuello, ambos do PL e do Rio de Janeiro, por suposta ligação com a trama golpista, divulgada pela Polícia Federal (PF).

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) critica a permanência de Ramagem, indiciado pela PF na tarde desta quinta-feira, 21, no Congresso Nacional.

“É inconcebível que o Congresso Nacional Sirva de abrigo e remunere todos os meses com dinheiro público pessoas envolvidas em uma tentativa de golpe de Estado que incluía até mesmo o assassinato do presidente da República, do vice-presidente e de um ministro do Supremo”, disse a líder do PSol na Câmara.

Pazuello, contudo, não teve o nome incluído na lista de indiciados. No entanto, um ex-membro do gabinete do seu gabinete, o general da reserva Mario Fernandes, foi preso na terça-feira, 19, por envolvimento na trama que planejava assassinar o presidente Lula (PT), o vice, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A proposta ainda será analisada pela Mesa Diretora da Câmara que enviará a solicitação novamente ao Conselho, onde deverá ser definido um relator.