Após ofender Gleisi, Alcolumbre aciona Conselho de Ética contra Gayer

Presidente do Senado acionou colegiado após tomar conhecimento sobre o teor das ofensas - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

As ofensas proferidas pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) contra a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foram encaminhadas ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

“Então, nós da Direita, nos sentimos na obrigação de vir aqui e nos posicionar, prestando nossa solidariedade a uma mulher que foi tratada de forma tão desrespeitosa, como uma cafetina, por um cafetão, o Lula, presidente da República, que praticamente a ofereceu como objeto sexual para poder fazer negociação com o Congresso”, disse Gayer sobre a deputada licenciada na quarta-feira, 12.

A declaração aconteceu após o presidente Lula (PT) afirmar que nomeou “uma mulher bonita” para assumir a pasta e melhorar a relação com o Congresso Nacional. Em seguida, o parlamentar se manifestou sobre o assunto.

A fala de Gayer, contudo, não foi bem vista pela bancada feminina da Câmara e pelos petistas que repudiaram o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Integrantes do PT também ensaiaram encaminhar as falas do deputado ao Conselho de Ética da Casa e à Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar a conduta do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).