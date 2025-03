Gleisi e Haddad se reúnem pela 1ª vez nesta quinta

Encontro ocorrerá no Ministério da Fazenda - Foto: Alessandro Dantas/Divulgação PT

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reunirão nesta quinta-feira, 13, pela primeira vez desde que ela assumiu o posto.

Gleisi e Haddad devem se encontrar para resolver questões econômicas e alinhar uma estratégia para que a tramitação dos projetos prioritários do setor para o governo avancem com mais agilidade no Congresso.

A agenda oficial dos ministros está prevista para acontecer às 11h, no Ministério da Fazenda.

Conforme apuração da CNN, apesar de divergências, fontes afirmaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu uma “trégua” entre os dois.

Para Haddad, algumas das prioridades incluem o fim dos “supersalários” e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000.