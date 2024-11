Após polêmica, prefeitura de Camaçari retoma transporte universitário

Prefeitua anunciou retorno do tranporte universitário em Camaçari - Foto: Ascom / Camaçari

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), anunciou o retorno do Transporte Universitário para estudantes do município. Alunos cadastrados no programa do Transporte Social, Técnico e Universitário (TSTU) terão acesso ao benefício a partir da próxima segunda-feira (11).

Leia mais

>> Ivoneide abre o jogo sobre formação de secretariado de Caetano

>> Moradores de Areias cobram na justiça andamento de ação contra Tronox

>> Luiz Caetano faz primeira reunião de governo com Jerônimo Rodrigues

Na última sexta-feira, 1º, a prefeitura anunciou a suspensão do serviço por 60 dias, o que gerou insatisfação nos estudantes que dependem do serviço. A medida foi tomada dias após a derrota de Flávio Matos (União Brasil) para Luiz Caetano (PT) na disputa pelo Executivo.

Depois do resultado nas urnas, a gestão promoveu uma série de ações com o objetivo de cortar gastos. Também na semana passada, um decreto publicado no Diário Oficial anunciou a exoneração de todos os funcionários em cargos comissionados. Estima-se que o número de demissões chegue a cerca de 3 mil, o que vem gerando prejuízos em alguns serviços básicos no município.

O prefeito explicou que foi necessário a suspensão do serviço no último dia 4 de novembro para fins de ajustes orçamentários. “Após ajustes, viabilizamos e garantimos que os roteiros sejam retomados até o fim do ano todos os estudantes terão garantido a oferta do serviço, podendo concluir com segurança seus estudos”, garantiu Elinaldo.

A Prefeitura de Camaçari, por meios da Secretaria dos Serviços Públicos (Sesp), disponibiliza roteiros com destino a instituições de Ensino Superior localizadas em Camaçari, Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho, nos três períodos do dia. O transporte universitário é ofertado aos estudantes, de forma ininterrupta, desde de 2017.

Elinaldo ressaltou que o serviço será ofertado até o final do ano letivo. “Conversamos com as empresas que prestam serviços, analisamos a situação contratual, renegociamos e estamos garantindo a continuidade do serviço de transporte universitário”, salientou.