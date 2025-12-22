TRAMA GOLPISTA
Augusto Heleno passará para o regime domiciliar após decisão de Moraes
Ex-militar fazia parte do chamado "núcleo crucial" da trama golpista
Por Gustavo Nascimento
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta segunda-feira, 22, que o general Augusto Heleno, condenado a 21 anos de prisão no julgamento da trama golpista, cumpra a pena em regime domiciliar.
O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) fazia parte do chamado “núcleo crucial” do caso.
Leia Também:
A decisão de Moraes atende ao pedido da defesa do militar, que sofre de Mal de Alzheimer. Em sua residência, Augusto Heleno terá que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, além da entrega de todos os passaportes, a suspensão imediata de porte de armas e a proibição de visitas, com exceção de advogados e médicos.
A determinação de Moraes também proíbe que Augusto Heleno se comunique por meio de telefone e utilize as redes sociais.
Em caso de descumprimento de qualquer uma dessas restrições, o militar da reserva retornará de forma imediata ao regime fechado, como cita o ministro do STF na decisão.
Augusto Heleno também terá que solicitar previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, que deverão ser justificadas no prazo de 48 horas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes