POSSE
Autoridades, políticos e shows até a madrugada: como foi a festa de Kassio Nunes
Comemoração ocorreu na noite de terça-feira, 12, após cerimônia no TSE
A festa de posse do ministro Kassio Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizada na noite de terça-feira, 12, reuniu ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR), advogados e políticos.
Entre os convidados estava o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
A confraternização aconteceu logo após a cerimônia oficial de posse no TSE e seguiu até cerca de 4h da manhã, em clima descontraído e shows de diversos artistas.
Segundo informações da coluna de Matheus Teixeira, da CNN Brasil, Nunes Marques estava à vontade durante a festa, ocupando uma área "vip", e chegou a subir ao palco para cantar ao lado do sambista Jorge Aragão.
Além do clássico do samba, o evento também contou com apresentações de Natanzinho e Lipe Lucena, nomes ligados ao piseiro e ao sertanejo.
Raimundo Fagner e Gusttavo Lima também participaram da festa, mas não se apresentaram.
Flávio Bolsonaro cumprimentou Gonet
Um dos momentos que chamou atenção nos bastidores envolveu Flávio Bolsonaro e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Ainda segundo informações da coluna da CNN Brasil, o senador foi bastante procurado por convidados e, em determinado momento, cruzou com Gonet, com quem trocou cumprimentos.
O encontro ocorreu um dia após o procurador-geral pedir a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, por coação no curso do processo.
Posse no TSE
Kassio Nunes Marques assumiu oficialmente a presidência do TSE tendo o ministro André Mendonça como vice-presidente da Corte.
Ele comandará o tribunal durante as eleições de outubro, quando os brasileiros vão escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados.
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Nunes Marques sucede a ministra Cármen Lúcia, responsável pela condução das eleições municipais de 2024.
No discurso de posse, o ministro defendeu o sistema eletrônico de votação e afirmou que as urnas eletrônicas representam um “patrimônio institucional da democracia”.