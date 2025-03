POLÍTICA Avião de Lula arremete após tentativa de pouso em aeroporto paulista Procedimento foi forçado por conta dos fortes ventos no local Por Redação 18/03/2025 - 16:16 h

Avião do presidente Lula deu a volta no aeroporto e conseguiu pousar normalmente - Foto: Reprodução | Canal do Avião

