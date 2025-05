Abelardo da Matta reassume TRE-BA com cerimônia marcada por elogios

Desembargador Aberlado da Matta - Foto: Matheus Landim | GOVBA

“Gratidão, trabalho e lealdade”, essas qualidades definem a trajetória profissional do desembargador Abelardo da Matta, reeleito para mais um mandato à frente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A frase foi dita pelo próprio magistrado durante a sua posse festiva nesta quinta-feira, 24.

O evento, que reuniu autoridades dos Três Poderes, aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), localizado no Centro Administrativo do estado, em Salvador.

O desembargador Abelardo da Matta foi reconduzido pelo Pleno do TJ-BA, em 19 de fevereiro, para mais um biênio como membro efetivo do TRE-BA, com 45 votos. Com a recondução, o magistrado permanecerá na Corte Eleitoral até abril de 2027.

A atuação do magistrado foi destaque na cerimônia solene. Durante discurso, o procurador Regional Eleitoral da Bahia, Samir Cabus Nachef Júnior, definiu o mandato do chefe do TRE-BA em três qualidades.

"Sua atuação à frente desta Corte tem sido marcada pelo equilíbrio, firmeza e profundo compromisso com a democracia. Durante as eleições municipais de 2024, vivemos muitos desafios e em todos eles, o presidente Abelardo se mostrou como um porto-seguro", disse. E acrescentou: “Sua humildade e postura acessível têm sido traços distintos de sua gestão”.

O desembargador eleitoral Maurício Kertzman Szporer também discursou no evento, representando a Corte, e o homenageou pela recondução do mandato do desembargador como presidente.

“Como eleitor e como agradecido queria agradecer esse presente que vossas excelências deram ao TRE-BA. Isso é um reconhecimento de um trabalho, que ao longo do último ano, conseguiu reunir algo de mais nobre na gestão pública: o equilíbrio entre a autoridade e empatia. [...]. Abelardo é o tipo de presidente que se impõe, sem impor”, elogiou.

Fechando o ato solene, o desembargador Abelardo da Mata iniciou o seu discurso fazendo uma brincadeira sobre o Esporte Clube Bahia, que entra em campo na noite desta quinta, com Atlético Nacional, na Arena Fonte Nova, na capital baiana.

“Vou ser bem objetivo porque muitos que estão ávidos para sair da solenidade para assistir o jogo do Bahia. Meu Bahia vai jogar hoje, infelizmente, não poderei ir", brincou o chefe do TRE-BA. Em seguida, acrescentou: “Sem o apoio generoso de vossas excelências, esse momento não seria possível”.

“Este gesto fortalece o meu propósito de seguir trabalhando com afinco para o fortalecimento da nossa missão institucional”.

Eleições municipais

O presidente do TRE-BA também relembrou os desafios à frente da Corte, e elencou as eleições municipais, como um dos grandes obstáculos da sua gestão em 2024.

“Enfrentei um dos maiores desafios da minha vida profissional, a realização das eleições municipais nas 417 cidades do nosso imenso estado da Bahia, o quarto maior colégio eleitoral do país", disse.

Saiba quem participou da mesa da cerimônia

Foram convidados para compor a mesa da cerimônia solene, os seguintes nomes: a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Cinthya Maria Resende o governador Jerônimo Rodrigues (PT); o vice-governador, Geraldo Júnior (MDB); prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil); o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB); o senador Angelo Coronel (PSD); a 1ª vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Fátima Nunes (PT), que na ocasião, representou a presidente Ivana Bastos (PSD).

