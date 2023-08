Alba adia votação da reestruturação dos cartórios proposto pelo TJBA

A votação do projeto de lei aprovado pelo Pleno Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) que dispõe sobre a reestruturação dos cartórios extrajudiciais foi adiada para próxima quarta-feira, 9. A informação foi comunicada pelo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), nesta terça-feira, 8, durante sessão ordinária.

O Projeto de Lei nº 24.959/2023 objetiva que os municípios que não tenham cartórios instalados e baixa movimentação econômica passem a ter Ofício Único, contemplando todas as especialidades. Na sessão da última segunda-feira, o chefe do Legislativo afirmou que o projeto será apreciada com atenção.

"Vamos ouvir todos os setores interessados, para tentar um acordo, porque existem as divergências normais de toda democracia, com prós e contras”, disse Menezes.