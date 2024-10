Alba: Jerônimo Rodrigues retira 12 projetos de lei em tramitação

Outro projeto retirado da pauta é a autorização para concessão de subvenção econômica a empresas de transporte aéreo - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) solicitou a retirada de 12 projetos de lei que estavam em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). As proposições, que estavam em discussão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), foram removidas da pauta da Casa.

Uma das propostas retiradas está a criação do Fundo Permanente para a Defesa Civil (Fundpec), que seria vinculado à Superintendência de Proteção e Defesa Civil, sob comando de Heber Santana. O recurso, de acordo com a proposição, seria utilizado para “garantir recursos para programas, projetos e ações de proteção e defesa civil no Estado”.

Além desses, outros extraídos da pauta foram a autorização para concessão de subvenção econômica a empresas de transporte aéreo, a implantação da Política Estadual de Transição Energética (Protener) e da Política Estadual de Cultura Viva da Bahia.

Os projetos tramitavam em regime de urgência e estavam sobrestando a pauta do Legislativo, isto é, impedia a apreciação de outras propostas apresentadas pelos próprios deputados estaduais até que estas proposições fossem votadas em plenário.