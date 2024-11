“Ataques a instituições vão contra os princípios do PL”, diz Roma

Presidente do PL Bahia, João Roma - Foto: Reprodução | Assessoria

Seguindo o mesmo posicionamento do PL nacional, o presidente da sigla na Bahia, João Roma, também repudiou as duas explosões provocadas pelo ex-candidato a vereador da legenda, em Santa Catarina, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “Tiu França”, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Em nota divulgada à imprensa, na tarde desta quinta-feira, 14, o ex-ministro do governo Bolsonaro afirmou que o partido discorda de qualquer tipo de violência e também diz que “ataques a instituições públicas vão contra os princípios do PL”.

Leia também

>> Coronel da PM-DF exime polícias e diz que atentado foi “ato isolado”

>> Moraes diz que morte de homem-bomba não deve ser tratada como suicídio

>> Barroso desabafa após atentado em Brasília: "Perdemos a luz"

Roma também declarou que “espera que as investigações sejam conduzidas com rigor e agilidade, para que os fatos sejam esclarecidos com a máxima transparência”.

As explosões registradas na noite de quarta, 13, resultaram na morte do próprio Francisco, além de deixar um carro incendiado. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal.