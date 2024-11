Moraes diz que morte de homem-bomba não deve ser tratada como suicídio

Ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Antonio Augusto | STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes diz que o caso do ‘homem-bomba’, morto após explosão na Praça dos Três Poderes, em Brasília, não se trata de suicídio. Durante discurso na sessão plenária, o magistrado ainda criticou a "mediocridade" das pessoas no tratamento sobre o assunto.

“Quero lamentar essa mediocridade das pessoas que, por questões ideológicas, querem banalizar dizendo o absurdo que foi, por exemplo, um mero suicídio. Não, a nossa polícia judicial evitou que ele entrasse aqui para explodir e, na hora que seria preso, ele se explodiu”, disse o magistrado nesta quinta-feira, 14.

Leia mais

>> “Ele queria matar Moraes”, diz ex-mulher de autor das explosões

>> Saiba quem é homem que causou explosão na Praça dos Três Poderes

>>Moraes se pronuncia após explosões no STF: “Não é um fato isolado”

Moraes, por sua vez, foi citado como um suposto alvo do 'homem-bomba', chamado de Francisco Wanderley Luiz, conforme afirmou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

A PF, contudo, não trata o caso como um "fato isolado" e se conecta com outras investigações, como o inquérito sobre os atos golpistas do 8 de Janeiro.