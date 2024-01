Avante defende nome de Sargento Isidório para vice da 'esquerda' | A TARDE

O grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) já indicou o nome que vai representar a esquerda na disputa pela prefeitura de Salvador nas eleições de 2024. A batalha agora está acirrada pelo posto de vice. O Avante é um dos partidos que pleiteia a indicação e o nome escolhido é o do deputado federal Pastor Sargento Isidório.

Durante o cortejo na Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira, 11, o vice-presidente do Avante na Bahia, Tum, defendeu o nome de Isidório como sendo o mais sólido para garantir força no bloco governista que mede forças com o atual prefeito e possível candidato a reeleição, Bruno Reis.

"Eu defendo que o melhor nome para vice de Salvador seja Pastor Sargento Isidório. Ele é conhecido, já foi candidato a prefeito na última eleição. Isidório foi o segundo deputado federal mais votado de Salvador, na anterios ele foi o mais votado, teve 60 mil votos só em Salvador, então Isidório além de representar a base evangélica, ele representa também toda essa área social. Nós defendemos que Isidório seja o nosso candidato a vice, porque a gente acredita que agrega muito a chapa. E o povo vai reconhecer isso em um projeto para a prefeitura de Salvador", disse.

Ainda segundo Tum, que ocupa o posto de secretário de Agricultura do governo Jerônimo Rodrigues, a expectativa para o pleito de 2024 e expandir ainda mais o partido e aumentar o número de prefeituras, além de deputados. "A nossa meta na próxima eleição é fazer 4 deputados federais, 10 estaduais e mais de 80 prefeitos".



Ele ainda faz projeções para as eleições da 2026 colocando o partido com possível candidatura própria. "Estamos com 65 prefeituras, um bloco na Assembleia Legislativa com 8 deputados estaduais, é natural que o partido queira estar na majoritária. Nós já estamos com 250 diretórios montados em todo o estado, eu não tenho dúvida que nós vamos passar de 70 prefeitos na próxima eleição. Então é natural que o avante queira estar na majoritária".