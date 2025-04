“Bolsonaro mostrou força política”, diz vereador sobre ato pró-anistia

Vereador Cezar Leite após sessão ordinária desta segunda-feira, 7 - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

O vereador Cezar Leite (PL) diz acreditar que o ato pró-anistia na Avenida Paulista, em São Paulo, demonstrou a força política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em conversa com os jornalistas, nesta segunda-feira, 7, o edil também defendeu a anistia aos presos do 8 de janeiro.

“A gente viu o presidente Bolsonaro mostrando força política. Sete governadores, vários deputados estaduais, federais, vereadores, o povo nas ruas que é mais importante, e mostrando que a anistia humanitária é necessária”, disse.

Leite ainda afirma que o ato posiciona o ex-presidente no tabuleiro eleitoral, sob a justificativa das quase 45 mil pessoas que estiveram no ato, no último domingo, 6, de acordo com informações da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com o Cebrap e a ONG More in Commom.

“O presidente Bolsonaro, ele tem uma força popular que poucos tiveram nos últimos anos ou décadas. O presidente Bolsonaro consegue levar uma grande multidão às ruas e isso é inquestionável”.

E acrescentou: “Ontem, ele mostrou muito mais, que foi a força política. A gente tem que separar o que é força popular e o que é força política. Ontem, ele tinha muitos representantes, inclusive, governadores”.

O vereador ainda diz que o ato em prol da anistia deve ser interpretado como uma atitude “suprapartidária” e pede “sensibilidade” do governo federal sobre o assunto.

“O governo federal precisa entender esse processo e não agir dessa forma, punindo uma parte da população brasileira”, concluiu.

O ato é considerado como uma pressão ao Congresso Nacional para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque em pauta o projeto de lei que trata sobre a anistia aos golpistas.