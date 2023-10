Bruno comenta operação em gabinete de vereador: "não tem envolvimento" | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União) comentou a operação policial que cumpriu um mandado de busca e apreensão no gabinete do vereador Marcelo Maia (PMN), nas dependências da Câmara Municipal de Salvador (CMS), por suspeita de tráfico de drogas. O vereador faz parte da base do governo. O alvo da operação foi uma assessora e liderança comunitária do Engenho Velho de Brotas.

"Nossa equipe conversou com o vereador Marcelo Maia, que confirmou através da Secretaria de Segurança Pública que não tem envolvimento. Eu conheço Marcelo há muito tempo, muito antes dele ser vereador. Também é um líder político que está do meu lado desde a época que eu era deputado. Confio que não tem qualquer envolvimento. É um grande homem público e espero que os fatos sejam esclarecidos e que no final ele comprove que não tem qualquer relação", disse Bruno após ser questionado pelo Portal A TARDE.

De acordo com a Câmara, a Polícia Civil realizou a operação no Edifício Rio Lima, onde funcionam os gabinetes dos vereadores. A investigação que deflagrou a ação na Câmara envolve uma assessora do vereador Marcelo Maia (PMN). No local, a PF analisou documentos e computadores utilizados pela colaboradora.

Após a operação, Marcelo Maia se pronunciou por meio da sua assessoria de imprensa, deixando claro que não há qualquer tipo de investigação relacionada às suas condutas. "Este ressalta sua integridade e sério compromisso com suas atividades parlamentares; colocando-se ainda à disposição para colaborar com as investigações e com quaisquer outros esclarecimentos necessários", diz em nota.

O alvo da operação foi Fabiana Dias, que é esposa de Carlos Ricardo Sampaio do Rosário, o Ricardo 'Cabeção', homem apontado como líder do tráfico de drogas no bairro de Engenho Velho de Brotas. Ele foi preso momentos antes, no bairro de Piatã, em Salvador. Fabiana também foi detida sob a suspeita de envolvimento.

Conforme a Polícia Civil, a mulher é suspeita de integrar o grupo criminoso e de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Veja vídeo com resposta do prefeito:





Eduardo Dias | Ag. A TARDE