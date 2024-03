Bruno exalta avaliação positiva de sua gestão: “No caminho certo” | A TARDE

Dois dias após o resultado divulgado pela pesquisa AtlaIntel/A TARDE, que apontou o prefeito Bruno Reis atingindo a marca de 64% e com chances de ser reeleito no 1º turno das eleições de outubro, o chefe do Executivo Municipal comentou o crescimento da avaliação positiva de sua gestão.

Segundo o levantamento, caso a eleição fosse hoje, Bruno Reis teria 51,4% dos votos, mais que todos os demais candidatos somados. Geraldo Jr (MDB), com 18,4%, Kléber Rosa (PSOL), 8,4% e Luciana Buck (Novo), com 1,8%, completam a lista, que tem ainda 11,2% de votos brancos e nulos e 8,8% de indecisos. Considerando apenas os votos válidos, Bruno desponta com 64,4%, Geraldo com 23%, Kleber Rosa 10,4% e Luciana Buck marca 2,2%.

Buscando a reeleição, Bruno tem o seu mandato aprovado por 58% da população soteropolitana, o que excede sua intenção de votos e mostra que mesmo uma parcela de respondentes que escolheram outros candidatos são simpáticos à sua gestão.

O dado é corroborado com os cruzamentos por demografias da aprovação do prefeito, que revelam que 40,5% dos eleitores que votaram no governador Jerônimo Rodrigues em 2022, aprovam a gestão de Bruno. Entre os eleitores de João Roma, esse índice é de 57,6%.



A aprovação do prefeito também é amplamente favorável entre os eleitores dos seguintes candidatos à presidência em 2022: Lula (49,9%), Bolsonaro (80,4%), Ciro Gomes (65,3%) e outros candidatos (64,9%). Votos brancos/nulos (40,1%) e não votantes (42,6%) também contribuem para a dianteira de Bruno Reis.



“Então, é irrelevante para mim a popularidade do governador ou do presidente, tenho de estar focado no nosso trabalho. É verdade que é essa mesma pesquisa tem um dado importante nela e em outras, é o aumento da avaliação positiva do nosso governo. E isso mostra que nós estamos no caminho certo", disse Bruno nesta quinta, durante anúncios de ações para o aniversário de Salvador.

"Eu digo sempre que, antes de qualquer projeto político, tem que ter resultado administrativo, tem que ter um reconhecimento e o carinho da população, e graças a Deus por onde a gente anda nessa cidade, sozinho ou com os amigos, conversando com as pessoas, todas as mensagens são de carinho, de reconhecimento e palavras de estímulo para a gente seguir e firme no nosso propósito", pontuou o prefeito.

AtlasIntel

A parceria entre o instituto, que foi o único a prever a vitória do governador Jerônimo Rodrigues em 2022, e o Grupo A TARDE foi renovada e ampliada e deve monitorar as tendências do eleitorado em pelo menos 15 municípios do estado nos próximos seis meses. E esse número ainda pode aumentar.

Nesse primeiro levantamento, com o exclusivo e inovador método de coleta de dados pela internet, responderam aos questionários 809 eleitores de 130 bairros de Salvador, através de abordagens aleatórias durante a navegação online. Cada questionário só pode ser submetido uma vez.

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE tem 95% de confiança e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A coleta de dados foi feita entre os dias 4 e 7 de março e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-06287/2024.