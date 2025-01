Bruno Reis oficializa saída de Pedro Tourinho da Secult

Saída de Tourinho foi confirmada por Bruno Reis (União) em dezembro - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), oficializou nesta quarta-feira, 15, a saída do secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Obedecendo o rito, o cargo passou a ser assumido pelo subsecretário Walter Pinto Jr., de forma interina, até uma definição. Em coletiva de imprensa, nesta manhã, Reis afirmou aos jornalistas que ainda está “fazendo as conversas, ainda estou avaliando os nomes para tomar essas decisões, como eu disse, sem pressa”.

Leia mais

>> Pedro Tourinho deixa Secult na quarta; sucessor ainda é incógnita

>>Comando da Secult deve ficar entre Ana Paula e Walter Pinto

>>Em clima de despedida, Tourinho fala em dever cumprido na Secult

Pedro Tourinho confirmou a sua saída da pasta em dezembro do ano passado, e, posteriormente, anunciada pelo prefeito. Tourinho tinha dois anos à frente da gestão. Com o desligamento, o chefe da Cultura voltará a se dedicar à iniciativa privada.