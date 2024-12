Bruno Reis sanciona projeto que revisa metas fiscais da LDO 2024

Informação foi publicada no DOM pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) sancionou nesta quarta-feira, 4, o projeto de lei que faz a revisão do Resultado Primário da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referentes ao ano de 2024. Informação consta no Diário Oficial do Município (DOM).

A proposta foi aprovada na Câmara Municipal de Salvador (CMS) na tarde de terça, 3, com voto da maioria dos vereadores, e contou apenas com três votos contrários da bancada de oposição.

A matéria votada às pressas na casa legislativa e sancionada no dia seguinte deve causar um déficit de R$ 2,109 bilhões nas contas da prefeitura e provoca um reajuste de R$ 330 milhões nos cofres públicos.

O prefeito justifica que o recurso será destinado às obras de infraestrutura após as recentes chuvas que causaram tragédias na cidade, a exemplo do bairro de Saramandaia.