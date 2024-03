BYD: Inema autoriza supressão de vegetação para construção de fábrica | A TARDE

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu à BYD Brasil a autorização para supressão da vegetação nativa em uma área de 9,2055 ha, para a construção de uma unidade de fabricação de carros elétricos com capacidade de 150.000 unidades/ano, em terreno no Polo Industrial de Camaçari, na Região metropolitana de Salvador (RMS). A informação consta na edição desta terça-feira, 19, do Diário Oficial da Bahia (DOE).

O documento indicou que a permissão será válida por cinco anos. Além disso, o texto detalhou que o espaço será constituído por um Edifício de Montagem Final, Armazém de Logística, Edifício de Montagem de Peças Importadas, Edifício de Inspeção de Entrega, Oficina de Expedição e uma Pista de Teste, em uma área total construída de 203.650,26 m².

O Inema ainda ressaltou que a autorização se estende para o manejo da fauna com o Afugentamento — redirecionamento dos animais que se encontram nas regiões onde avançam as frentes de serviço e implantação de empreendimentos diversos — resgate e monitoramento.

A portaria também deixa claro que não autoriza a captura e soltura de fauna em áreas de domínio privado, sem consentimento, exportação, comercialização ou criação de animais vivos ou material zoológico e a eutanásia.

Compra de terreno

Na última semana, a BYD, montadora chinesa de carros elétricos, oficializou a compra de uma área de 4.687.117m² em terreno no Polo, na RMS, por R$ 287,8 milhões.

A SDE anunciou a negociação realizada entre a Bahia e a montadora chinesa. O espaço abrigava a antiga Ford e foi vendida para o Governo em um acordo realizado no final do ano passado.

Ainda na semana passada, a BYD celebrou a assinatura do contrato de compra da planta em uma cerimônia com a participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que ligou os tratores para simbolizar o início das obras da nova fábrica.

Novos investimentos



Ontem, 18, em visita institucional à fábrica da empresa chinesa, situada na antiga Ford, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou um novo investimento, no valor de R$ 5,5 bilhão, para a instalação das três fábricas na cidade.

A chegada da BYD consagra a Bahia como pioneira na produção do primeiro carro elétrico nacional. Uma das novidades com o desembarque da montadora é a fabricação de um novo carro híbrido, conforme informou o governo estadual. O novo veículo também deve funcionar a base do etanol.



A previsão é que o complexo fabril inicie as operações no segundo semestre deste ano.