Câmara Municipal já concedeu a Divaldo Franco maior honraria de Salvador

Divaldo Franco recebendo o título de cidadão de Salvador - Foto: CEDOC/A TARDE

Maior líder espírita da Bahia, o medium Divaldo Franco, natural da cidade de Feira da Santanta, já foi condecorado pela Câmara Municipal de Salvador (CMS) com o Título de Cidadão da Cidade do Salvador, a mais alta honraria do Legislativo Soteropolitano, em 1985. A homenagem é concedida a pessoas nascidas fora da capital baiana e que tenham prestado relevantes serviços ao município.

Na foto: Divaldo Franco em 8/05/85 | Foto: Cedoc A TARDE

Divaldo morreu na noite de terça-feira, 13, aos 98 anos, na Mansão do Caminho, instituição na qual liderava desde 1952. Ele morreu por volta das 21h45, devido a uma falência múltipla dos órgãos.

O quadro de saúde do médium se tornou bastante delicado nos últimos meses. Ele havia finalizado seu tratamento contra um câncer de bexiga, mas começou a apresentar complicações como dificuldades em se hidratar e manter uma alimentação adequada. Com isso, foi preciso implementar uma sonda gástrica para que Divaldo recebesse os nutrientes necessários.

Cidadão de Salvador

Como forma de reconhecimento à atuação destacada de pessoas e/ou instituições que desempenham ações em prol do crescimento e desenvolvimento da cidade, é que a Câmara Municipal de Salvador estabelece, no seu Regime Interno, a concessão de títulos e honrarias.

Outros títulos e prêmios

Divaldo recebeu inúmeras homenagens ao longo de sua vida. Destacam-se, entre estas:

Doctor Honoris Causa em Humanidades pela Universidade de Montreal (Canadá);

Doctor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia;

Doctor in Parapsychology pela ITI - University of Illinois (Illinois, EUA);

Ordem do Mérito Militar — admitido como Cavaleiro em 1997 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e promovido a Comendador em 2020 pelo general Fernando Azevedo e Silva;

Diploma de Ordem do Mérito Militar-distinção federal;

Comenda da Paz Chico Xavier, pelo Governo de Minas Gerais;

Medaille de Reconnaisance Franco-Americaine-Classe Especial (Instituto Humaniste, França);

Medalha da Câmara Municipal de Leiria (Portugal);

Medalha do Município de Lobito (Angola);

Mais de 80 títulos de cidadania honorária conferidos por Estados e Municípios do Brasil (16 Capitais);

590 homenagens de entidades da sociedade civil organizada (148 de 64 cidades do Exterior, de 20 países, e 442 do Brasil, de 139 cidades);

Foi concedido a Divaldo Franco também o Título de "Embaixador da Paz no Mundo", título concedido pela "Embassade Universalle Pour la Paix" em Genebra, na Suíça, em 30 de dezembro de 2005, passando Divaldo Franco a ser, a partir de então, o duocentésimo-quinto "Embaixador da Paz no Mundo";



Doutor Honoris Causa em Humanidades, no ano de 2016, pela Universidade Santa Cecília (UniSanta - cidade de Santos/SP).

Velório

O velório de Divaldo Franco contará com uma programação especial, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho (Pau da Lima), nesta quarta-feira, 14, das 9h às 20h. O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio.

A pedido de Divaldo Franco as cerimônias póstumas serão de curta duração e simples, não haverá cortejo em carro aberto e seu caixão permanecerá fechado. Seu sepultamento será realizado na quinta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado seu amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.