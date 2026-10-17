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MEMÓRIA

Centenário de Waldir Pires terá missa especial em igreja de Salvador

Legado de Waldir Pires será lembrado em homenagem

Agatha Victoria Reis
Por
O ex-governador Waldir Pires
O ex-governador Waldir Pires - Foto: Divulgação | PT

O ex-governador da Bahia Waldir Pires (1926–2018) será homenageado com uma missa em ação de graças pelo centenário de seu nascimento, no dia 21 de outubro, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora da Graça, em Salvador. A celebração é organizada pela família do político.

Com o objetivo de "inspirar a alma de todos que lutam pela democracia e pela justiça social", a homenagem recorda a história de uma das figuras mais marcantes da política baiana e nacional.

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Trajetória de Waldir Pires, ex-governador da Bahia

Francisco Waldir Pires de Souza foi um dos políticos mais influentes da história recente da Bahia e do Brasil. Entre os cargos de grande relevância que ocupou ao longo de várias décadas, destacam-se os de governador do Estado da Bahia (1987–1989), ministro da Defesa, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) e consultor-geral da República durante o governo de João Goulart.

Nascido em Acajutiba em 21 de outubro de 1926, ele faleceu em Salvador no dia 22 de junho de 2018, aos 91 anos.

A celebração religiosa surge como um espaço de reencontro para todos os que acompanharam a sua caminhada pessoal e política.

Confira mais informações:

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    |

Serviço

  • Evento: Missa em Ação de Graças pelo centenário de Waldir Pires
  • Data: 21 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 18h30
  • Local: Igreja Nossa Senhora da Graça, Salvador – BA.
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Bahia Política Waldir Pires

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