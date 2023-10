CMS cancela sessão após operação em gabinete de vereador | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) suspendeu a sessão ordinária desta terça-feira, 17, após o cumprimento de busca e apreensão da Polícia Federal e Civil no gabinete do vereador Marcelo Maia (PMN), que resultou na prisão da assessora do parlamentar. A ordem do dia para a execução da reunião foi publicada no site da CMS, mas a 71ª sessão não foi realizada.

A servidora lotada no gabinete do edil, identificada como Fabiana Dias, é esposa de Carlos Ricardo Sampaio do Rosário, o Ricardo 'Cabeção', homem apontado como líder do tráfico de drogas no bairro de Engenho Velho de Brotas, reduto eleitoral de Marcelo Maia. O homem também foi preso nesta terça, no bairro de Piatã, através da 5ª fase da Operação Noise.

O vereador, no entanto, não foi alvo da ação. Em comunicado disparado para a imprensa, o parlamentar rechaçou qualquer tipo de investigação relacionada a ele.

"Este ressalta sua integridade e sério compromisso com suas atividades parlamentares; colocando-se ainda à disposição para colaborar com as investigações e com quaisquer outros esclarecimentos necessários", diz em nota.