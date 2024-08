Contas da Alba são aprovadas com ressalvas pelo TCE-BA

Recomendação foram expedidas na última quinta-feira, 18 - Foto: Divulgação

A prestação de contas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) referente ao exercício de 2021 foi aprovada, por unanimidade com ressalvas e expedição de recomendações, pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). Os conselheiros expediram recomendações à Alba no sentido de sanear as falhas verificadas.

O Ministério Público de Contas (MPC), por sua vez, recomendou a desaprovação das contas, com aplicação de multa, devido aos contratos firmados com a Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda. e com a Nutricash Serviços Ltda. No entendimento do MPC, os acordos podem causar “danos ao erário estadual”.

O conselheiro Inaldo Araújo, relator do documento, optou por acatar com recomendação, ressalva e determinação a prestação de contas da Alba referente ao ano de 2021. A decisão foi deferida na última quinta-feira, 18, em sessão plenária.

“Desse modo, considerando os opinativos constantes dos autos, voto pela aprovação das Contas da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, relativas ao exercício de 2021, com ressalvas quanto: ao descumprimento da ordem cronológica de pagamentos a credores (subitem 5.3.3.1); ao atraso no lançamento de documentos hábeis à execução da despesa (Item 5.3.3.2); a contrato executado com valores extrapolando o limite legal (subitem 5.3.3.3); a contrato de fornecimento de combustível com controles ineficientes (subitem 5.3.3.5); a aditamento contratual desprovido de comprovação da necessidade e legalidade (subitem 5.4.1); e à sonegação de dados e/ou informações sobre pessoal contratado via REDA”, diz um trecho do voto do relator.