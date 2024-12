Deputados baianos destinam R$ 20 milhões para contenção de encostas

Bancada baiana em Brasília - Foto: Divulgação | Assessoria

A deputada federalRogéria Santos (Republicanos-BA)conseguiu, em conjunto com a bancada baiana, a destinação de R$ 20 milhões por meio da Emenda de Bancada ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025. Esse recurso será essencial para a contenção de encostas em Salvador.

Rogéria destacou a urgência desse investimento, especialmente após eventos climáticos recentes. “As obras de prevenção e mitigação são emergenciais. O cenário de devastação nas regiões de Saramandaia e Pernambués evidencia a gravidade dos fenômenos climáticos”, afirmou.

A articulação para a destinação do recurso foi feita pelo prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil). Nesta manhã, a deputada esteve ao lado do prefeito, durante a entrega de uma obra de contenção de encosta no bairro de Brotas.