"Estarrecedor", diz presidente do PT sobre indiciamento de Bolsonaro

Dirigente do PT da Bahia, Éden Valadares - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, classificou esta quinta-feira, 21, como um dia “estarrecedor” após a Polícia Federal indiciar o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), e mais outras 36 pessoas, por planejar um golpe de estado e o assassinato do presidente e do vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“Um dia importante, mas estarrecedor. A Polícia Federal detalha e revela ao Brasil um esquema de golpe de Estado que envolvia não só o crime de atentado violento contra o governo, o Estado Democrático de Direito, mas o caráter violento desse planejamento, que previa, inclusive, o assassinato do então presidente eleito e do vice-presidente eleito, e do ministro da Suprema Corte do país”, disse Éden Valadares, em entrevista ao BNews.

“Nós estamos em 2024, e vemos uma república do tamanho do Brasil, um país continental, com a importância geopolítica que tem, que essa semana se tornou o capital do mundo, por assim dizer, ao receber as 20 maiores economias, mais 80 outros países e organizações internacionais presentes no nosso país”, acrescentou Éden.

Para o dirigente do PT, o indiciamento é o primeiro passo. “Deve haver depois a denúncia feita pelo Ministério Público, pela Procuradoria, a aceitação da justiça a essas pessoas. O rigor da lei prevê, inclusive, que eles têm a oportunidade de se defenderem, mas nós não podemos vacilar. Não pode haver anistia".

Éden também falou sobre a importância da investigação, do julgamento e da condenação de todas as pessoas que integraram a trama. "Não torço pela prisão de ninguém, mas torço que quem atue, planeje e execute um plano contra a democracia brasileira não passe impune. É muito grave o que nós estamos falando”.