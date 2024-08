Fabrício Falcão assume liderança da federação PT-PCdoB-PV na Alba

Fabrício chegou a ser preterido pelo governo na disputa por uma vaga no TCM - Foto: Divulgação

O deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB) foi alçado nesta terça-feira, 13, ao posto de líder da federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), conforme antecipado pelo Portal A TARDE.

A indicação do parlamentar comunista foi realizada pelo líder do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) na Casa, o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), conforme publicação no Diário Oficial da Alba nesta quarta, 14.

Fabrício chegou a ter um desentendimento recente com o governo, quando lançou sua candidatura a uma cadeira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), mas acabou sendo preterido pelo seu colega Paulo Rangel, à época deputado estadual filiado ao PT.

Recentemente, porém, o deputado já vinha dando sinais de que o desconforto havia sido contornado. Na última semana, durante visita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), a Salvador, Fabrício e Jerônimo se cumprimentaram normalmente.

A liderança da federação havia ficado vaga após o antigo ocupante do posto, o deputado estadual Robinson Almeida (PT), ser eleito para assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba.

Outras indicações

Novata na Alba, a deputada estadual Lucinha do MST (PT) foi indicada para ser a nova vice-líder de seu partido na Casa, em ofício assinado pela líder da bancada petista Fátima Nunes (PT).

Lucinha se junta ao outro vice-líder do partido, o também novato Radiovaldo Costa (PT), que assumiu sua cadeira de deputado estadual dias antes, no final de julho.

Outra movimentação foi a indicação da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) para membro suplenta da CCJ.