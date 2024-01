Fabrizzio Müller dá detalhes sobre rodízio de veículos no Carnaval | A TARDE

O secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Fabrizzio Müller, comentou nesta sexta-feira, 5, sobre o modelo de rodízio de veículos durante o período do Carnaval na capital baiana nas imediaçõs dos circuitos, além de detalhar os novos trechos da linha de ônibus expressa da folia, que vai voltar a atender o Centro da cidade.



Segundo o secretário, a prefeitura vem evoluindo na realização da festa ano a ano e deve anunciar o planejamento de rodízio de veículos em breve.



"A operação do Carnaval vem mudando ano a ano, a gente vem evoluindo ano a ano, buscando enxergar as lições aprendidas do ano anterior. A gente discute muito com todos os órgãos, sobretudo entre a Semob e a Transalvador, para buscar sempre avaliar melhorias e evoluções. Ainda esse ano não haverá nenhum tipo de restrição do ponto de vista de rodízio, a gente continua, a Transalvador continua implementando as zonas de restrição, que isso traz grandes benefícios, é inegável os benefícios que é trazido para a mobilidade do carnaval. A gente está discutindo algumas pequenas mudanças na parte de linhas de ônibus, sobretudo linhas que atendem a Garibaldi, uma coisa que a gente ainda está discutindo, refinando ali o entendimento interno para que a gente possa anunciar", afirmou o titular da Semob.



"O Expresso, eu acho que é um grande sucesso do Carnaval em termos de mobilidade, vem se consolidando há mais de 10 anos. Ano passado transportamos 120 mil pessoas, foi um número bastante expressivo, esse ano a gente acha que consegue transportar ainda mais. Estamos melhorando, trazendo uma novidade que é a linha do Centro, que não tinha mais, a partir de domingo, Testaríamos uma linha também para o Centro do Expresso, ela vai ligar do Shopping Salvador Norte, Garibaldi e Barris, até ali próximo da Transsalvador", completou.