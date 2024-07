Governador entrega pavimentação asfáltica da BR-235 em Casa Nova

Obra foi realizada pela Seinfra e contou com investimento de R$ 22,7 milhões - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou nesta sexta-feira, 12, o asfaltamento do trecho de 19,2 quilômetros da BR-235, no acesso às Dunas do Velho Chico, atrativo turístico de Casa Nova. A recuperação da pavimentação no município é um dos compromissos firmados pela gestão estadual para melhorar a mobilidade da população.

No ato, o petista destacou a beleza da cidade e garantiu a entrega de toda a pavimentação nos próximos meses.

“Eu recomendo que vocês tirem um tempo, venham à Casa Nova, conhecer as Dunas do Velho Chico. É um negócio maravilhoso. Nós entregamos uma pavimentação asfáltica, da 235. Falta pouca coisa para a gente poder agora entregar, definitivamente, tudo pronto com pavimentação”, disse o gestor estadual.

A obra, realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), contou com investimento de R$ 22,7 milhões. Além da pavimentação, a gestão estadual ainda entregou o estacionamento para ônibus e veículos de turismo que levam visitantes ao local.

“É mais uma ação do Estado para interligação dos distritos e povoados a malha pavimentada. Além de beneficiar o escoamento da produção ao longo desses quase 20 quilômetros, que são vários núcleos agrícolas, você chega às famosas Dunas do Velho Chico. Então vai incrementar ainda mais o turismo regional a esse belíssimo balneário”, destacou o superintendente de Infraestrutura de Transportes, Saulo Pontes.

O governador também entregou a restauração da pavimentação na travessia urbana de Casa Nova e inaugurou um sistema simplificado de abastecimento de água na localidade de Sítio São Miguel, a 60 km da sede do município. Ele também autorizou a pavimentação em três trechos: acesso ao povoado de Riacho do Sobrado, ao povoado de Poço da Pedra (São Vitor) e ao povoado de Ouricuri.

Ele também se comprometeu a levar sinal de telefonia móvel, através do programa Conecta Bahia, para o distrito de Pau a Pique, após estudos de viabilidade da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA). Outra promessa feita foi concluir as obras de creche, escola e quadras esportivas que estão paralisadas.

Desenvolvimento Rural

Durante a visita, Jerônimo Rodrigues entregou 17 certificados de reconhecimento de comunidades de Fundo e Fecho de Pasto do Território Sertão do São Francisco, beneficiando comunidades nos municípios de Remanso, Casa Nova, Pilão Arcado, Sento Sé e Campo Alegre de Lourdes. As populações de Fundo e Fecho de Pasto são comunidades tradicionais que vivem do uso comunitário da terra, por meio de pastagens comunitárias e culturas de subsistência em áreas rurais da Bahia. O grupo possui mais de 200 anos de história e é conhecido pelo uso adequado dos recursos e adoção de técnicas de preservação dos biomas.

Foi entregue ainda a reforma e ampliação da unidade de beneficiamento de mandioca na comunidade de Mucambo e autorizado um convênio com a Cooperativa Agrícola Agropecuária Familiar Sertão Forte de Casa Nova e Região (COOAF) para aquisição de máquinas e equipamentos visando ao fortalecimento do abatedouro de caprinos, ovinos e suínos, no âmbito do Projeto Prosemiárido.

O governador assinou uma ordem de serviço para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Casa Nova.