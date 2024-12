Governo dá passo para implantação de nova via entre 29 de Março e CIA-Aeroporto

Avenida 29 de Março - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

O governo do Estado da Bahia contratou a empresa que será responsável por estudos e desapropriação de área para a implantação de uma nova via que ligará a BA-526, mais conhecida como “CIA-Aeroporto”, e a Avenida 29 de Março, em Salvador.



Segundo o anúncio, a instituição escolhida foi a Maia Melo Engenharia e realizará serviços de elaboração de estudos de engenharia/socioambientais, projeto básico de desapropriação, projeto básico de engenharia e assessoria técnica na obtenção da licença ambiental.

Ainda conforme o documento, ao todo o investimento será de um pouco mais de R$ 3 milhões, em um prazo de cerca de 1 ano e dois meses.



Como antecipado pelo Portal A TARDE, o projeto está sendo chamado de “Contorno de São Cristóvão” tem o principal objetivo aliviar o tráfego na Avenida São Cristóvão para facilitar o acesso à BA-535, a chamada “Via Metropolitana”, construída para viabilizar a chegada ao Litoral Norte da Bahia sem a necessidade de atravessar a região central de Lauro de Freitas, cada vez mais urbanizada.

De acordo com o anteprojeto obtido pelo Portal, a nova via seria construída por dentro de Mussurunga, com acessos locais ao bairro. Também há previsão de viadutos, de uma ponte sobre o Rio Ipitanga e até a possibilidade de um túnel.

“A implantação do Contorno de São Cristóvão confere aos usuários da nova via uma redução de trajeto a ser percorrida, em torno de 3,2 km que levando em consideração o volume de tráfego a ser gerado (14.000 veículos/dia), teremos uma economia de combustível na ordem de R$ 9.580.032,00/ano; sem levar em consideração a economia de tempo e aspectos de segurança de trânsito”, justificou a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra).



“Esse traçado permitirá melhoria significativa das condições de trafegabilidade do trecho urbano da rodovia BA-099, na região de Lauro de Freitas, bem como, da Avenida São Cristóvão, desafogando o trânsito congestionado nestes locais e facilitando o acesso à Via Metropolitana”, acrescentou.