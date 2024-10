Governo define prazo para licitação da ampliação do Aeroporto de Feira

Aeroporto de Feira de Santana - Foto: Carol Garcia /GOVBA

O governo da Bahia já tem um prazo para abrir a licitação de contratação da empresa que será responsável pela elaboração dos projetos e execução da obra da ampliação da Pista de Pouso Decolagem (PPD) do Aeroporto João Durval Carneiro, em Feira de Santana. A abertura está marcada para o dia 28 de novembro de 2024, às 9h30.



Leia mais

>> Jerônimo desapropria área para ampliar Aeroporto de Feira de Santana

A empresa, que terá seis meses para finalizar a obra – a contar da data da expedição da Ordem de Serviço – botará em prática uma grande reforma no local, incluindo a extensão da pista de pousos e decolagens em aproximadamente 300 metros, possibilitando a circulação de aeronaves maiores, de até 124 passageiros.



Leia mais

>> Requalificação de aeroportos tem aporte de R$ 366 mi

Além da ampliação, a reforma também deverá passar por uma modernização de equipamentos. A intenção é que o aeroporto de Feira de Santana volte a operar comercialmente, o que não ocorre desde o último dia 30 de junho.



Leia mais

>> Feira de Santana pode ter voo para Lisboa? Entenda

>> Conclusão de reforma do Aeroporto de Feira de Santana ganha nova data

Atualmente, devido à falta de interesse das grandes empresas em circular no local, o Aeroporto João Durval Carneiro é utilizado apenas para táxi aéreo particular.



Leia mais

>> Governo da Bahia desapropria área para início das obras do VLT

Ao todo, o governo investirá até cerca de R$ 8,3 milhões no projeto, conforme indicou documento que detalha orçamento para construção da estrutura, obtido pelo Portal A TARDE.