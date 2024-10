Governo da Bahia desapropria área para início das obras do VLT

A CTB já está autorizada a realizar os serviços na região, se necessário, em caráter de urgência - Foto: Divulgação | GOVBA

O governo da Bahia, através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), desapropriará uma grande área em Salvador para o início das obras de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Conforme documento de anúncio, ao todo serão suprimidas 366.573,00m² de terra entre o Hospital do Subúrbio, localizado em Periperi, e a Avenida 29 de março, que liga a BR-324 à orla.



O comunicado ainda detalha que a CTB, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), já está autorizada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) a realizar os serviços na região, se necessário, em caráter de urgência.

O planejamento inicial previa que as obras, propriamente ditas, iniciassem em janeiro de 2025, com a realização de terraplanagem e sondagem. No entanto, conforme apuração do Portal A TARDE, a tendência é que o planejamento seja antecipado.



Atualmente, tanto as empresas responsáveis pelas obras quanto a CTB já trabalham com a possibilidade de, ainda em dezembro de 2024, a terraplanagem ser iniciada na região nos trechos 1 (Calçada-Ilha de São João) e 2 (Paripe-Águas Claras) do projeto.



Ambos os trechos são considerados prioritários pelo governo da Bahia, já que atendem ao Subúrbio Ferroviário, área mais pobre da cidade e que está, desde fevereiro de 2021, sem seu tradicional transporte por trens. A previsão é que essa região de Salvador comece a contar com o novo modal a partir de junho de 2027.



Já o terceiro trecho do VLT de Salvador, que liga Águas Claras a Piatã, deverá ser o último a ser iniciado.Segundo o cronograma oficial das obras, essa parte do traçado deverá ser concluída apenas em agosto de 2028.