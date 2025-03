Ivana Bastos relembra trajetória na política: "Tudo para nós mulheres é um parto"

Deputada Ivana Bastos - Foto: Divulgação

Primeira mulher a assumir a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em quase 200 anos de história, a deputada Ivana Bastos (PSD) ressaltou, durante entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, a dificuldade que enfrentou até assumir o comando do Legislativo baiano.

“Demorou muito, não foi fácil chegar até aqui. Costumo dizer que tudo para nós mulheres é um parto. Mas a gente sorri no parto, porque a gente gera vida. Acredito que isso pode incentivar muito mais mulheres a virem para a política”, declarou.

A nova presidente da Casa veio de uma família de políticos, enfrentou três derrotas em eleições consecutivas antes de conquistar uma cadeira na Alba. E em todas, ficou na primeira suplência, sem assumir o mandato.

Agora, em seu quarto mandato, Ivana assume a presidência da Assembleia no lugar de Adolfo Menezes (PSD), cuja reeleição foi impugnada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu vou continuar nessa jornada e acho que isso já é um legado muito positivo que a gente já começa a marcar: incentivar mais mulheres a virem para a política", disse.

“Na última eleição eu fui a deputada mais votada da Bahia, entre homens e mulheres. Então, a gente já começa a fazer história lá atrás, com as três derrotas consecutivas, com as quatro vitórias, e com a votação que tive na última eleição. Porque nunca tinha acontecido de uma mulher ser o deputado mais votado de uma legislatura. Estou vivendo um momento de muita luz. A Casa está bem e as pessoas estão com uma expectativa muito grande”, destacou.