Reunião de comissão na Alba trará panorama de voos na Bahia

Sede da Alba - Foto: PauloMocofaya/AgênciaALBA

A semana de 24 a 28 de março na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) será marcada por reuniões das comissões permanentes já reinstaladas, além das sessões ordinárias e especiais no plenário Orlando Spínola, audiências públicas e outros eventos no Auditório Jornalista Jorge Calmon.

Na terça-feira, 25, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, falará sobre o panorama atual e as perspectivas dos voos regionais na Bahia na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo. A audiência pública do colegiado, presidido pelo deputado Eduardo Salles (PP), começa às 9h40, na sala Jairo Azi.

O deputado Alex da Piatã (PSD), que preside a Comissão de Saúde e Saneamento, convocou os membros do colegiado para reunião na terça, às 10h, na sala Eliel Martins. Na ordem do dia, a discussão do planejamento das audiências públicas e comissões itinerantes para o período.

No mesmo dia, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, sob a presidência do deputado Dr. Diego Castro (PL), se reunirá às 10h30, na sala Herculano Menezes. Na pauta dos trabalhos, apreciação de pareceres sobre projetos de lei, além de requerimentos para realização de audiências públicas com temas diversos.

A Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, sob a presidência do deputado Zé Raimundo Fontes (PT), se reunirá também na terça, às 11h15, na sala Jairo Azi, para apreciar pareceres de proposições de autoria dos parlamentares e dos relatórios dos tribunais de contas do Estado e dos Municípios.

Na terça e na quarta-feira, o Auditório Jornalista Jorge Calmon será palco do VIII Seminário de Governança das Águas, integrando a semana comemorativa ao Dia Mundial da Água. O evento reunirá especialistas, sociedade civil, Sema e Inema para debater os desafios e avanços na gestão dos recursos hídricos na Bahia. A articulação do espaço foi do deputado Marcelino Galo (PT), que preside a Frente Ambientalista da ALBA.

Na quarta,26, às 11h, na sala José Amando, a Comissão dos Direitos da Mulher se reunirá sob a presidência da deputada Soane Galvão (PSB). Na pauta dos trabalhos, a deliberação de datas de eventos e audiências públicas.

Na quinta,27, às 10h, o plenário Orlando Spínola abrigará uma sessão especial para conceder o Título de Cidadão Baiano ao arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha. A iniciativa é do deputado Alex da Piatã (PSD).

Também na quinta, o Auditório Jornalista Jorge Calmon sediará, a pedido do deputado Jurailton Santos (Republicanos), das 14h às 18h, o evento denominado “Homenagem a Pastores e Líderes Evangélicos”.

Outra sessão especial movimentará a Casa Legislativa na sexta,28, às 10h. Trata-se de uma proposição da deputada Maria del Carmen (PT) para marcar a Campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom”.

Durante a semana, está programada ainda a visita de alunos do ensino fundamental e médio das escolas Luz Divina e Vida Nova e dos colégios estaduais Ana Bernardes e Teixeira de Freitas, além de estudantes do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge). As atividades fazem parte do programa “A Escola e o Legislativo”, iniciativa da Escola do Legislativo da ALBA, que tem como objetivo aproximar o parlamento baiano da sociedade.

Ao longo de toda a semana, o Espaço Cultural do Saguão Josaphat Marinho abrigará uma exposição com o trabalho da artista plástica Arlete Lima, cuja produção tem forte conexão com a cultura local e o universo da arte popular contemporânea.