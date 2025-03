Ivana é oficialmente empossada presidente da Alba: "Orgulho"

Primeira presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD) - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) tem oficialmente uma mulher em sua presidência pela primeira vez. A deputada estadual Ivana Bastos (PSD) assumiu de forma efetiva o cargo, em sessão realizada nesta terça-feira, 18.

Ivana, que foi eleita 1ª vice-presidente, mas foi alçada à cadeira máxima após o então presidente reeleito, Adolfo Menezes (PSD),ser retirado do posto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), pregou a união dos deputados e disse ter muito orgulho de assumir o comando do legislativo.

"Eu quero dizer a todos vocês, eu fiz questão de assinar esse termo de posse aqui no Plenário, porque eu quero dividir essa posse, esse mandato, com cada um de vocês, por cada deputado e por cada deputada dessa casa. Eu tenho muito orgulho, [...] o meu compromisso é de estarmos juntos, cuidando dessa casa, votando projetos de deputados também, defendendo o que se tem que ser defendido. Nós, aqui, somos 63 deputados. Independente de qualquer partido, nós somos responsáveis pela Assembleia Legislativa da Bahia. Nós fomos votados para estarmos aqui. Nós representamos o povo baiano", destacou Ivana, ao fazer seu primeiro discurso após ser efetivada em cerimônia simbólica.