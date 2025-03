Ivana Bastos anuncia solução para apreciar projetos de deputados

Reunião aconteceu nesta segunda-feira, 10 - Foto: Divulgação

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), se reuniu com a Mesa Diretora, nesta segunda-feira, 10, para definir as diretrizes do biênio 2025-2026. Após o encontro, ficou decidido que a Casa terá sessões semanais para a apreciação de projetos de autoria dos deputados.

O tema é uma demanda dos parlamentares, que acabam priorizando durante o ano a votação de projetos do Executivo, Judiciário e Ministério Público. Logo após o encontro, Ivana falou sobre o que foi definido pelos deputados.

“Nós fizemos, hoje, uma primeira reunião da Mesa Diretora para trocarmos as primeiras ideias sobre o que faremos no biênio 2025-2027. Vamos ter um planejamento das principais ações, além de tratar, logicamente, das proposições do Executivo, Judiciário e Ministério Público. Vamos intensificar e valorizar o trabalho das comissões e decidimos que teremos uma sessão semanal, exclusiva, para discutir e submeter à aprovação do plenário os projetos de lei de autoria das deputadas e deputados. Uma das obrigações dos integrantes do Parlamento é justamente propor e atualizar leis”, pontuou Ivana.

Eleita como vice-presidente da Alba, Ivana Bastos acabou assumindo a presidência com a saída de Adolfo Menezes (PSD) do cargo, fruto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).