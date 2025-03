Vereador critica governo Bruno e cobra atendimento: “Inadmissível”

Vereador Alex Alemão (DC) - Foto: Gabriela Araújo | Ag, A TARDE

As insatisfações dos vereadores com o governo Bruno Reis (União Brasil) voltaram a reverberar no púlpito do Centro Cultural da Câmara, onde acontece as sessões, após o incêndio da Casa Legislativa.

As queixas foram iniciadas pelo vereador Alex Alemão (DC), que reclamou da falta de atendimento por parte da Secretaria da Manutenção (Seman), comandada por Lázaro Jezler. Durante o pinga-fogo, o vereador disse que os seus pleitos sequer são atendidos pelo titular da pasta.

Alemão, que antes de assumir o cargo era líder comunitário de alguns bairros da Cidade Baixa, criticou a postura do gestor da Seman e reforçou que o seu trabalho é cobrar que as demandas sejam realizadas pelo Executivo.

“Eu ligo para o secretário, mando mensagem e ele não responde. Eu não estou pedindo para fazer nada para a minha casa [ou] para a casa de parente meu, o que eu estou fazendo é dando continuidade ao meu trabalho, que é levar melhoria a essas pessoas”, disse ao Portal A TARDE nesta segunda-feira, 10, após sessão.

“Eu espero que a liderança do governo resolva. Eu fui líder comunitário, ainda sou, fui eleito pela população para poder chegar aqui e defender as melhorias da cidade e debater os assuntos da cidade. [...]. É a bandeira que eu carrego”, completou o vereador.

Indignado, o edil disse que não aceitará o ‘desprezo’ da pasta e exigiu respeito a sua posição. “É inadmissível, eu aceitar chegar aqui e ser tratado como qualquer um. Hoje, eu estou vereador, quero ser tratado com respeito porque eu sou da base do prefeito desde 2012 e estou aqui para contribuir”.

O vereador também reafirmou que cobrará atendimento de qualquer secretaria em relação às demandas das comunidades a qual se comprometeu, como os bairros da Liberdade, Calçada e Santa Luzia do Lobato

“Em qualquer secretaria que eu vá buscar demandas para a comunidade que não sejam atendidas, eu vou ter que cobrar. Ei vou ter que cobrar do prefeito, vou ter que cobrar do secretário porque eu fui eleito para isso”, afirmou.

Um dos pedidos que o vereador espera que seja atendido é a resolução da drenagem dos bairros mencionados acima.

O que diz a liderança do governo

Após pedir fala na sessão, o líder do governo Kiki Bispo (União Brasil) garantiu ao colega de Parlamento, que haverá atendimento por parte de da Seman dos seus pleitos.

"Vossa Excelência tem todo o respaldo, como vereador da cidade e como um grande líder que é para a nossa cidade, acabei de ligar para o secretário Lázaro. Acho que deve ter um erro ou equívoco de comunicação, ele vai receber Vossa Excelência para através do seus pleitos resolver as demandas da comunidades", disse Kiki.