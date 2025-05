Jerônimo detalha parceria com empresa chinesa em acordo com Bahiafarma

Jerônimo Rodrigues - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues explicou, na manhã desta quinta-feira, 22, em detalhes, ao Portal A TARDE, sobre a sua parceria de desenvolvimento produtivo (PDP) com a empresa chinesa Hotgen Biotech, líder mundial no desenvolvimento e produção de testes diagnósticos rápidos.

“É uma empresa que eu visitei lá [na China]. Uma parceria entre o Governo Federal, o Bahiafarma e a Hotgen. O Ministério abriu uma seleção pública e a Hotgen ganhou”, iniciou.

“A Hotgen é uma empresa, que na época da pandemia, produzia os testes rápidos da Covid, remédios e agora a gente vai ampliar para sífilis, dengue e todos esses outros testes e medicamentos que vamos conseguir fazer aqui na Bahiafarma, detalhou, em entrevista ao programa Café das 7h, da rádio A TARDE FM.

Conforme afirmou Jerônimo, o processo dos produtos será dividido em duas partes. “Na etapa um, [o produto] vai ser produzido lá, mas no encaixotamento vai a marca da Bahiafarma com eles. E na etapa seguinte é via a indústria para aqui para dentro da Bahiafarma”, disse, acrescentando que instalações já estão sendo realizadas na sede da Fundação.

Cooperação para fabricação de testes

O acordo prevê a produção de testes rápidos para a detecção de diversas doenças, como zika, dengue, covid-19, hepatites B e C, sífilis e malária, em território baiano, por meio da Bahiafarma; que é o laboratório público vinculado ao Governo do Estado.

Além disso, está prevista a transferência de tecnologia por parte da Hotgen, o que permitirá à Bahiafarma não apenas fabricar os kits, mas também absorver o conhecimento técnico envolvido no processo. O valor previsto em investimento nos equipamentos supera os R$ 4 milhões, com capacidade para produzir até 200 mil testes por dia.

Com a colaboração, a Bahia se tornará um distribuidor de testes para outras partes do Brasil.