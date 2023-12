Jerônimo diz que não vai interferir em indicação, mas deve 'construir' | A TARDE

Presente na última reunião do Diretório Estadual do PT Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) conversou com a imprensa neste domingo, 17, e revelou que não pretende interferir na indicação da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

No entanto, o chefe do Executivo reiterou que vai “construir” junto à base o melhor nome para ser indicado pelos parlamentares. Perguntado se iria “meter o bedelho” nas tratativas de indicação, ele respondeu que sim, alegando ser “importante qualificar os nomes que indica”.

“Claro que eu vou [meter o bedelho]. Não usaria o termo meter o bedelho, mas é claro que eu quero construir, porque é importante a gente qualificar sempre os nomes que a gente indica. E a gente sempre parte dos nomes que fazem composição com a gente. Como a indicação é da Assembleia, eu vou trabalhar para que o nome seja da Assembleia, para a gente respeitar essa combinação”, disse.

Apesar do interesse, Jerônimo afirmou que ainda não tratou do assunto com nenhum dos partidos aliados da base sobre a indicação. “Nós não chegamos a aprofundar isso com nenhum partido. Mas é a vez da Assembleia”, pontuou.

Também neste domingo, o governador reúne o conselho político, voltado para as definições de candidaturas nas principais cidades da Bahia em 2024. Ele receberá Wagner, Rui e outras lideranças da base, com expectativa de definir os principais nomes que disputarão o pleito.