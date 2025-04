Jerônimo sugere CPI do Lixo: "Para ver se descobre alguma coisa"

Jerônimo Rodrigues - Foto: Anderson Ramos | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comentou, na manhã desta quinta-feira, 10, sobre a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento Sem Terra (MST) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e provocou a criação de uma CPI focado nos contratos das empresas de lixo.

“Ela é autônoma. A Constituição estabelece que tenha autonomia, fico eu fico sempre meditando sobre algumas atitudes de alguns deputados, que é natural também, não estou aqui dizendo que não é para fazer, mas existem outras outras decisões que a Assembleia poderia também tomar como uma licitação, é sugestão, sobre as empresas de lixo”, sugeriu, durante coletiva de imprensa.

O gestor reforçou a independência da Casa e ressaltou a importância sobre também explorar outras áreas de investigação.

“Podia fazer [a CPI do lixo] para ver se descobre alguma coisa. Então faça também MST. Faça o que for preciso, mas é uma sugestão”, declarou.

CPI do MST

A presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), instalou uma CPI para investigar invasões de terra do MST, em cumprimento a uma ordem judicial do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O autor da solicitação, o deputado Leandro de Jesus (PL), protocolou o pedido, que teve 29 assinaturas, em abril de 2023. No entanto, o então presidente Adolfo Menezes (PSD) indeferiu o pleito. O legislador recorreu à Justiça contra a decisão do chefe do Legislativo por entender que o pedido de CPI é voltado para pautas como segurança pública, o que é atribuição do estado.

O pedido do parlamentar, no TJ-BA, foi apreciado pelo desembargador Cássio Miranda, que decidiu pela instalação da CPI no último dia 31 de março.

Na decisão, o magistrado deu 15 dias para que a presidente da Assembleia cumprisse a determinação.