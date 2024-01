Lula pode antecipar anúncio de obras do PAC para a Bahia em Salvador | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou ao Portal A TARDE, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode antecipar o anúncio de algumas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) durante sua visita a Salvador, na próxima quinta-feira, 18.

“Eu pedi ao ministro Rui [Costa] que já que Lula vai estar aqui [em Salvador] na quinta [...], que a gente pudesse aproveitar Lula aqui e nós pudéssemos apresentar pelo menos uma parcial do PAC. Eu botei na mesa dele [Rui], se Lula topar, além da assinatura do convênio do termo de investimento para ação aeroespacial que devemos ter, em parceria com a empresa privada e o Senai Cimatec, a gente possa da para vocês e a sociedade baiana, uma apresentação de uma parcial por que não tem resultados ainda da escolha do PAC e se Rui não achar conveniente com Lula, assim que tivermos o resultado do PAC ele virá com a equipe dele para a gente apresentar para vocês, está em fase de seleção deste PAC”, declarou.

No final do ano passado em Salvador, Rui Costa já havia adiantado que algumas obras do Novo Pac | Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Sobre a reunião que aconteceu na segunda, 15, em Brasília, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT) e o chefe da Casa Civil estadual, o secretário Afonso Florence, para tratar dos projetos inscritos pela Bahia no edital do programa, Jerônimo detalhou que a equipe debruçou ponto a ponto e analisou “tanto o que o estado cadastrou, quanto aquele que os municípios cadastraram. Na área da saúde, educação, na área de encostas, estradas, metrô, água”, disse.



No final do ano passado em Salvador, Rui Costa já havia adiantado que algumas obras do Novo Pac para o estado seriam anunciadas em janeiro e que inclusive o governador inscreveu o projeto de extensão do metrô no programa.