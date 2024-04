Muniz alerta sobre possível fechamento do Hospital Martagão Gesteira | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), alertou para a importância dos poderes públicos estarem atentos à situação do Martagão Gesteira. O alerta veio à tona durante o pronunciamento do superintendente da Liga Álvaro Bahia, Carlos Emanuel, falar sobre o assunto na Tribunal Popular da Casa nesta segunda-feira, 1º.

De acordo com as declarações de Álvaro, o equipamento de saúde tem um déficit anual de RS 15 milhões. Na ocasião, Muniz pediu muita atenção dos seus pares à mensagem de Carlos Emanuel no Plenário Cosme de Farias.

“Esse assunto é muito sério, pois é inerente à saúde de crianças da capital e do interior do estado. O Martagão Gesteira é uma instituição muito importante. E através desse testemunho podemos concluir que pode ocorrer o fechamento deste hospital tão relevante para a nossa cidade e para a Bahia”, alertou o chefe do Legislativo.

“Viemos a esta Casa chamar a atenção para a relevância do hospital. É necessário reavaliar a forma de financiamento e de como lidar com a instituição. Realizamos sessenta e dois por cento de todo o Estado da Bahia. Esse é o grau de complexidade que encontramos no hospital”, completou.

Ele frisou também que 99 % das crianças atendidas no Martagão Gesteira são oriundas de famílias com renda inferior a dois salários mínimos.



O hospital é financiado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Mas é público e notório que a forma de remuneração do SUS não contempla as necessidades do hospital. Já tivemos, inclusive, que fechar uma UTI e leitos de Enfermaria. E corremos o risco de desmobilizar mais leitos e serviços. Portanto, estamos aqui para sensibilizar a área política”, frisou Carlos Emanuel.



No último dia 20, os vereadores Maurício Trindade (PP) e Débora Santana (Avante), integrantes da Comissão de Saúde, Planejamento Familiar e Assistência Social da Câmara Municipal de Salvador, realizaram uma visita ao equipamento de saúde.



Doações

Pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações ao Hospital Martagão Gesteira. As informações constam neste site.

O passo-a-passo para as doações de pessoas jurídicas através do Imposto de renda pode ser acessada, no Google, através da pesquisa “Martagão Gesteira Imposto de Renda”.