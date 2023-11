Negociação da Bahia por trens do VLT de Cuiabá é prorrogada pelo TCU | A TARDE

O grupo de trabalho do TCU (Tribunal de Contas da União) que auxilia na negociação do governo da Bahia para adquirir os vagões do VLT do Mato Grosso foi prorrogado, na última quinta-feira, 26, por mais 30 dias. É a segunda prorrogação das conversas, que se encaminham para completar três meses.

As negociações se iniciaram a partir do interesse do governo do Mato Grosso em negociar os 280 vagões do sistema de VLT que ligaria os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. O equipamento, porém, nunca foi utilizado, já que as obras para a implantação do modal nunca foram concluídas no estado.

As conversas ocorrem sob intermediação do TCU, que abriu um grupo de trabalho em 23 de agosto de 2023, com prazo de 30 dias, para encontrar uma solução. O Mato Grosso deseja reaver o dinheiro investido na compra dos vagões, enquanto o governo baiano busca um equipamento rodante de qualidade e com custo baixo, para acelerar a implantação do sistema no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

No meio das negociações, os trens matogrossenses ganharam o interesse de outros dois estados: Rio de Janeiro e Pernambuco. Entretanto, de acordo com apuração do Portal A TARDE, é com a Bahia que as conversas ocorrem com mais intensidade.

Apesar dessa maior proximidade da Bahia em fechar a compra, ainda não há acordo entre as partes e o grupo de trabalho no TCU precisou de uma nova prorrogação, devendo se estender até o dia 26 de novembro, superando a marca de 90 dias de negociação.

VLT de Salvador

O objetivo do governo da Bahia é adquirir todo o equipamento rodante do Mato Grosso — que inclui 40 trens, divididos em 280 vagões — para utilizar na implantação do novo VLT de Salvador. O projeto ainda não foi licitado, mas a gestão estadual já tem o anteprojeto do modal em fase de conclusão e a previsão é que toda a implantação do sistema custe R$ 3,5 bilhões aos cofres públicos.

A ideia é construir duas linhas de VLT. As duas sairiam do bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário: uma em direção à Calçada, próxima ao Centro Antigo de Salvador; e a outra atravessando o corredor transversal compreendido por Estrada do Derba, Av. 29 de Março e Av. Orlando Gomes, chegando à orla de Piatã.

O governo também pretende executar ele próprio, através da CTB (Companhia de Transportes da Bahia) e da Sedur (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano), as obras de implantação do modal. Apenas depois de pronto, a gestão do estado selecionaria uma concessionária para administrar o VLT de Salvador.

Na última segunda-feira, 23, o governo da Bahia enviou um representante para o litoral paulista, onde realizou uma visita técnica ao VLT de Santos. De acordo com a CTB, o objetivo foi a troca de experiências como modelos já existentes.