Neusa Cadore e Marcelino Galo são empossados na Alba | A TARDE

Neusa Cadore e Marcelino Galo, ambos do PT, foram empossados na tarde desta segunda-feira, 11, para a vaga de deputados estaduais na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O ato foi sacramentado pelo presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), e contou com a presença do líder do governo Rosemberg Pinto (PT) e o deputado Vitor Bonfim (PV).

O retorno de Galo e a permanência de Cadore na Casa deve-se a eleição do deputado Paulo Rangel a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que renunciou o mandato na última sexta-feira, 8, mesmo dia em que também foi empossado na Corte de Contas.

Marcelino Galo que ficou na segunda suplência após o resultado das eleições de 2022, com 45.063 votos válidos, assume a cadeira do atual secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Osni Cardoso.