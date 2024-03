Alba: Paulo Rangel comunica renúncia e suplentes são convocados | A TARDE

O parlamentar Paulo Rangel (PT) comunicou a renúncia do cargo de deputado para assumir como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). No mesmo anúncio, publicado na edição desta sexta-feira, 8, no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD), convocou os suplentes.

Leia mais

>> Governo oficializa nome de Paulo Rangel como novo conselheiro do TCM

No documento, o líder da Alba chamou a suplente de deputado Neusa Cadore (PT), integrante da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), para assumir, em caráter efetivo, o mandato parlamentar no lugar de Rangel.



Além disso, Adolfo convocou o suplente Marcelino Galo (PT), que também faz parte da Federação, para assumir na Casa, em decorrência do afastamento do Deputado Osni Cardoso Lula da Silva que foi nomeado Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia.

Rangel, que assume o lugar do ex-conselheiro Fernando Vita, aposentado no final do ano passado, foi eleito para a vaga na última terça, 5.

O parlamentar, que contou com 36 votos, concorreu a vaga com o ex-deputado Marcelo Nilo que tinha apoio da oposição, mas por ser minoria na Casa, acabou ficando para trás, com 22 votos.