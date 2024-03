Governo oficializa nome de Paulo Rangel como novo conselheiro do TCM | A TARDE

O governo da Bahia oficializou a nomeação do deputado estadual Paulo Rangel (PT) ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A validação foi publicada na edição desta quinta-feira, 7, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Rangel, que assume o lugar do ex-conselheiro Fernando Vita, aposentado no final do ano passado, foi eleito para a vaga na última terça, 5.

O parlamentar, que contou com 36 votos, concorreu a vaga com o ex-deputado Marcelo Nilo que tinha apoio da oposição, mas por ser minoria na Casa, acabou ficando para trás, com 22 votos.

Para o petista conseguir a vaga, ele precisou ter, primeiro, o mínimo de assinatura em apoio a sua candidatura, superada a etapa, foi necessário participar de uma sabatina, junto ao seu concorrente, realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ao ter aprovação no debate, aí sim foi ao plenário para votação. Os dois últimos processos ocorreram no mesmo dia, em turnos diferentes.

Para definição do nome, são necessários 32 votos favoráveis e quórum qualificado de maioria absoluta.

Aos 63 anos, Rangel foi diretor da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, tem seis mandatos de deputado estadual, sempre pelo PT.