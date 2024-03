"Passa confiança", diz Muniz sobre pesquisa AtlasIntel/A TARDE | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz (PSDB), disse acreditar que o resultado apresentado pela pesquisa AtlasIntel/A TARDE nesta segunda-feira, 12, que aponta que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) lidera em todos os recortes socioeconômicos, deixa pouco espaço para reviravoltas, atingiria 64% de votos válidos e seria reeleito em 1º turno, é reflexo de o chefe do Executivo Soteropolitano ser “um representante que passa confiança”.

Segundo o levantamento, caso a eleição fosse hoje, Bruno Reis teria 51,4% dos votos, mais que todos os demais candidatos somados. Geraldo Jr (MDB), com 18,4%, Kléber Rosa (PSOL), 8,4% e Luciana Buck (Novo), com 1,8%, completam a lista, que tem ainda 11,2% de votos brancos e nulos e 8,8% de indecisos. Quando considerado apenas os votos válidos, Bruno Reis desponta com 64,4%, Geraldo Jr com 23%, Kleber Rosa 10,4% e Luciana Buck marca 2,2%.

"Tenho certeza da confiança da Atlas, pois demonstrou não só nessa, mas em todas as pesquisas que realizou que é uma pesquisa séria e que passa confiança. Ela tem histórico de outras eleições cravadas....ela é 100% confiável. Achei muito boa a pesquisa e a tendência de Bruno Reis é que a cada dia que passa possa crescer mais e mais. Pelo o que Bruno vem fazendo, e o povo entendendo que ele é o representante que passa confiança, a tendência é que possa crescer mais ainda nas próximas pesauisas”, disse o presidente da CMS ao Portal A TARDE, completando sobre as reais chances de vitória do prefeito em primeiro turno.

Maior ainda. [Imagino que] Quando se pergunta a opinião das pessoas sobre quem elas acreditam que venceria as eleições, Bruno deve passar dos 70%, e isso é um sinal de que até as pessoas que não votam nele acreditam que ele vai vencer em primeiro turno Carlos Muniz, presidente da Câmara de Salvador

Ex-aliado do concorrente direto do prefeito Bruno Reis, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que pontuou com apenas 23% dos votos válidos, Carlos Muniz disse que imaginava que o pré-candidato do grupo do governo do Estado pontuaria melhor na primeira amostragem.

“Achava que Geraldo ia sair melhor com o apoio que está tendo. Nesse primeiro momento não foi viável, mas acho que ele deve chegar até pelo menos 25%. Acredito que Kleber Rosa deve se manter como está, tendo em vista que a tendência seja apenas os três na disputa deste ano”, disse ele, exaltando a confiança na AtlasIntel.

AtlasIntel

A parceria entre o instituto, que foi o único a prever a vitória do governador Jerônimo Rodrigues em 2022, e o Grupo A TARDE, foi renovada e ampliada e deve monitorar as tendências do eleitorado em pelo menos 15 municípios do estado nos próximos seis meses. E esse número ainda pode aumentar.



Nesse primeiro levantamento, com o exclusivo e inovador método de coleta de dados pela internet, responderam aos questionários 809 eleitores de 130 bairros de Salvador, através de abordagens aleatórias durante a navegação online. Cada questionário só pode ser submetido uma vez.



A pesquisa AtlasIntel/A TARDE tem 95% de confiança e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A coleta de dados foi feita entre os dias 4 e 7 de março e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-06287/2024.