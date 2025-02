PDT conquista presidência de duas comissões na Câmara; Félix comemora

Presidente estadual da sigla celebrou as indicações feitas por Muniz - Foto: Divulgação

O PDT, que na Bahia é comandado pelo deputado federal Félix Mendonça Jr., foi indicado para a presidência de duas comissões na Câmara Municipal de Salvador (CMS), nesta quarta-feira, 5.

Entre os colegiados que terá a sigla como destaque está a Comissão de Saúde, Planejamento e Previdência Social, com a vereadora Débora Santana, e a Comissão de Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor, com Roberta Caires.

A novidade foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Legislativo (DOL), assinada pelo presidente Carlos Muniz (PSDB), e comentada pelo dirigente partidário. Para Félix, os espaços conquistados pela sigla representam a “força” do partido na capital baiana.

"Conseguimos, por meio de um acordo, viabilizar os espaços na Câmara de Salvador, num trabalho articulado junto ao líder do PDT na Câmara, vereador Omar Gordilho, e os demais vereadores e vereadores pedetistas. Isso demonstrou nossa força e será importante para que possamos propor debater e votar projetos de interesse da cidade", disse Félix.

O deputado federal ainda citou a votação da sigla nas eleições passadas e justificou a vitória eleitoral como motivo para reivindicar espaço na Casa Legislativa e no governo Bruno Reis (União Brasil).

"O PDT, que também tem a vice-prefeita Ana Paula Matos, teve todos os quatro vereadores eleitos em 2024 com mais de dez mil votos. Além disso, dos dez mais bem votados, três foram do partido. Elegemos quatro representantes comprometidos com os ideais do partido. Por isso, a gente reivindicava um espaço na Câmara para demonstrar todo nosso potencial. Claro, sempre poderia ser melhor, mas ficamos satisfeitos", declarou Félix.

Além disso, o vereador Anderson Ninho (PDT), que também é ouvidor substituto da Câmara, foi indicado para a vice-presidência da Comissão de Transporte, Trânsito e Serviços Públicos. Omar Gordilho, por sua vez, será membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa, por onde passam todos os projetos.

As indicadas para a presidência serão votadas pelos membros da comissão na quinta-feira, 6, às 14h.