Phellipe Brito acusa Wilson Cardoso de “blefe” na disputa pela UPB

Prefeito de Ituaçu, Phellipe Brito (PSD) - Foto: Reprodução

O prefeito de Ituaçu, Phellipe Brito (PSD), reafirmou nesta segunda-feira, 21, que continua na disputa para presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB). O pessedista concorre ao cargo contra o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), a quem acusou de “blefe”. Segundo ele, o socialista ventilou que o gestor desistiria do cargo.

“Durante a Lavagem do Bonfim, em Salvador, o prefeito Wilson Cardoso disse que eu desistiria da eleição para a UPB nesta segunda, 20. Pois não há hipótese de que isso ocorra. Já tenho hoje o apoio de 235 prefeitos e seguirei com minha candidatura até o fim. Ele segue com muitos blefes, enquanto eu continuo trabalhando e apresentando minhas propostas, de prefeito para prefeito", disse Phellipe.

À imprensa, Brito afirma que não mantém conversas com Wilson e disse que continuará fazendo uma “campanha séria” mesmo com as diversas declarações do socialista.

"Com a força da minha juventude e com a nossa liderança, temos feito uma campanha séria, apresentando nossos projetos em defesa do fortalecimento dos municípios. E a receptividade tem sido excelente. A nossa relação com as principais lideranças políticas da Bahia será importante para que possamos lutar junto aos governos estadual e federal em busca de avanços", frisou Phellipe, que também é presidente do Consórcio Regional de Saúde de Brumado, que abrange 20 cidades.

A escolha para o novo presidente da UPB acontece no dia 13 de março, na sede do órgão, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.