Política baiana teve Jerônimo debutante e Bruno em fim de 1º mandato | A TARDE

No cenário político em 2023, o ano foi marcado por uma série de acontecimentos que moldaram o destino da capital baiana e do estado. O Portal A TARDE traz para você, nosso leitor, um levantamento de tudo de mais relevante que foi publicado durante o ano em nosso portal.

Começamos com as ações do Governo do Estado, que teve o primeiro ano de gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT), eleito em 2022, em resultado acertado pela parceria A TARDE / AtlasIntel.

No primeiro dia do ano, houve a posse do novo governo estadual, liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues, junto à uma coalizão de partidos que o ajudaram a vencer as eleições no ano anterior e que prometia mudanças significativas em diversas áreas. Novos secretários, diretores e presidentes de empresas estatais foram anunciados no início do ano, com a marca do governo de combate à fome.



Comum em um primeiro ano de governo, o novo governador apostou no lançamento de programas que fossem “a cara” de sua gestão, a exemplo do Bahia Sem Fome. Lançado pelo governo e aprovado por unanimidade pela Assembleia, a iniciativa para arrecadação de alimentos e distribuição de cestas básicas aos mais necessitados do estado, visando diminuir as consequências da fome e da pobreza.

No âmbito econômico, o Governo da Bahia enfrentou o desafio de devolver ao polo industrial de Camaçari uma nova montadora de veículos para se instalar na antiga fábrica da Ford, pilar na geração de emprego e renda na região metropolitana. Após viagem de Jerônimo à China e intensificação das tratativas, chegou-se à conclusão do negócio para a vinda da BYD, empresa chinesa de fabricação de carros elétricos.

No quesito infraestrutura, o governo apostou na finalização do tramo três do metrô de Salvador — que já tem a Estação Campinas e vive os últimos preparativos para a inauguração em Águas Claras — e o distrato com a concessionária Skyrail, que ficaria responsável pela construção do VLT do Subúrbio. A gestão estadual agora pensa em executar a obra de forma direta, adquirindo o equipamento rodante que não foi utilizado no Mato Grosso.

Também como consequência da viagem à China, o governo retomou o otimismo para o início das obras de construção da sonhada ponte Salvador-Itaparica. De acordo com Jerônimo Rodrigues, a sondagem na Baía de Todos-os-Santos deve ser iniciada nos primeiros dias de 2024.

Em sua relação com a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Jerônimo conseguiu manter uma maioria confortável em sua bancada, aprovando com facilidade os projetos que encaminhou ao parlamento baiano. Entre eles, seis projetos de autorização para pedidos de empréstimos que, somados, superaram R$ 3 bilhões.

Prefeitura de Salvador



Diferentemente do governo, as ações da Prefeitura de Salvador neste ano marcaram o terceiro ano de mandato do prefeito Bruno Reis (União Brasil), com inaugurações e lançamento de novas obras. Apesar de ser questionado, volta e meia, sobre a sua provável candidatura à reeleição, o gestor municipal constantemente se recusou a falar de política e focou em suas ações na prefeitura de Salvador.

Após uma pequena instabilidade política na Câmara Municipal de Salvador com a saída de Geraldo Júnior, a prefeitura retomou o controle do parlamento soteropolitano, reforçando sua aliança com Carlos Muniz, o novo presidente da Casa legislativa.

Muniz se filiou ao PSDB e chegou a ensaiar uma aproximação dos tucanos com o governo de Jerônimo Rodrigues. Mas as negociações com o poder estadual esfriaram e o presidente da Câmara anunciou o seu apoio à reeleição de Bruno Reis em 2024.

Com essa aliança cada vez mais fortalecida, Bruno obteve conquistas importantes na Câmara, como a aprovação de pedidos de empréstimos milionários e de medidas relativas ao transporte público em Salvador, como um subsídio de R$ 190 milhões para as operadoras dos sistema e o aumento da tarifa, de R$ 4,90 para R$ 5,20.

O ano de 2023 na gestão municipal também ficou marcado por um reforço no calendário cultural da cidade. Sob o comando do novo secretário municipal da Cultura e do Turismo, Pedro Tourinho, Salvador teve sua festa de aniversário transmitida na TV aberta em rede nacional, com um show de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Luedji Luna.

Toda uma programação, conhecida como Salvador Capital Afro, foi construída pela prefeitura em novembro, para homenagear o mês em que se comemora a Consciência Negra. Diversos eventos foram apoiados pela gestão municipal, incluindo o Liberatum, festival internacional que teve a participação da atriz norte-americana Viola Davis.

Política partidária

O ano de 2023 foi bastante movimentado no quesito articulações partidárias. Desde a montagem do governo Jerônimo, com a volta dos parlamentares do PP para a base aliada, até a indicação da ex-primeira-dama Aline Peixoto para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que gerou desgaste de vários dias para a alta cúpula petista no estado, mas frustrou os planos de um desafeto do governo, o ex-deputado Marcelo Nilo (Republicanos).

Com o enfraquecimento do PP pós-eleição, um novo partido surgiu para compor o “teodolito” do governo, ao lado do PT e PSD. Com o diretório repaginado, agora sob o comando de Ronaldo Carletto, o Avante se mostrou uma legenda de atração de prefeitos, deputados e postulantes a prefeituras em 2024, chegando até a sonhar com a filiação do ex-governador Rui Costa (PT).



Na Alba, o governo não teve dificuldades em montar uma base sólida de apoio, com ampla maioria de deputados estaduais, inclusive, com deputados eleitos pelo PL, como foi o caso de Raimundinho da JR e Vitor Azevedo, que chegaram ao cargo pela primeira vez surfando na onda bolsonarista na Bahia.

Em relação às eleições municipais, 2023 ficou marcado também pela indefinição do governo na escolha do nome que disputou as eleições em Salvador. Com desejo de uma candidatura única, o governo viu diversos partidos da base lançarem seus nomes de pré-candidatura. Fato que atrasou os planos do governador, que esperava ter um nome definido ainda em outubro, um ano antes das eleições.

Presidente da Conder, Zé Trindade (PSB) até tentou se garantir como postulante, mas acabou retirando a pré-candidatura. Restaram outros aliados, como a deputada Olívia Santana (PCdoB), Antônio Brito (PSD), Geraldo Júnior (MDB) e Robinson Almeida (PT).



Também sob o argumento de unidade, mas dessa vez entre os municípios, o prefeito de belo Campo, Quinho, tomou posse como presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB). O novo gestor da União dos Municípios da Bahia pregou proximidade de governos estadual e federal para construçãode uma Bahia mais forte. Neste ano, conseguiu, inclusive, a filiação de Salvador ao órgão, depois de anos de fora dam lista de cidades do órgão.



Ainda no âmbito municipal, a filiação de Muniz ao PSDB foi guardada a sete chaves, sendo revelada somente no dia do ato de filiação. Antes, o presidente da Câmara namorou com diversos partidos, como o MDB e o PL.

Outra articulação que deu o que falar durante o ano de 2023 foi a tentativa do presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), de se validar para um terceiro mandato na presidência da Casa, através de uma PEC apresentada por aliados.