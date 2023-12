Políticos baianos repercutem visita de Beyoncé a Salvador | A TARDE

A visita inesperada cantora norte-americana Beyoncé a Salvador, na noite de quinta-feira, 21, onde fez uma rápida apresentação para os fãs no Centro de Convenções da capital baiana, no dia do lançamento de seu filme, e gerou repercussão também no meio político, fazendo com que os principais nomes da política baiana comentassem sobre o assunto.



Um dos principais nomes que aproveitou o "hype" da cantora foi o prefeito Bruno Reis (União Brasil), que fez questão de convidar a superestrela para ficar mais tempo na cidade e, quem sabe, “virar” o ano por aqui.



“Obrigado por escolher nossa cidade, entre tantas outras no mundo, para o lançamento do filme. Aqui você é sempre bem-vinda e 2024 é logo ali”, escreveu ele em suas redes sociais, frisando o convite para o réveillon.

ELA VEIO SIM, @beyonce TÁ EM SALVADOR! Obrigado por escolher nossa cidade, entre tantas outras pelo mundo, para o lançamento do filme. Aqui você é sempre bem-vinda e 2024 é logo ali! 💙



Foto: Genilson Coutinho

Outros políticos também fizeram menção à cantora em suas redes, como foi o caso do ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, que agradeceu a fala da cantora sobre a Bahia. "A Bahia é única!! E Beyoncé também sabe disso", escreveu Rui Costa.

A Bahia é única!! E Beyoncé também sabe disso. 👏👏

Apesar dos comentários positivos, houve também outros velados de críticas à gestão municipal, como foi uma postagem do vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), que fez alusão à aprovação do projeto do Executivo para desafetação de áreas urbanas na capital baiana.

Foi revelado o motivo da vinda da diva pra Salvador. Até Beyoncé ficou estarrecida! #NãoÀDesafetação#SeremosResistência#Beyoncé

Pré-candidato em Feira de Santana, o deputado federal também comentou sobre a visita de Beyoncé, afirmando que a cantora fez uma "luminosa aparição" em Salvador.

Duas lindas: nossa Bahia e a engajada cantora, Beyoncé, que fez uma luminosa aparição em Salvador, na noite desta quinta-feira (21/12), promovendo o lançamento do seu filme:

"Renaissance: A Film by Beyoncé".